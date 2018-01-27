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21:00, 27 января 2018 1 420
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Если чиновника не держать в тонусе, то он превратится в чинушу — Любимов

Если чиновника не держать в тонусе, то он превратится в чинушу — Любимов

В субботу, 27 января, завершился двухнедельный семинар для сотрудников рязанского правительства. Об этом сообщили на сайте исполнительного органа.

В сообщении отметили, что в рамках обучения участники рассмотрели вопросы внедрения проектного подхода в государственном управлении.

«Сегодня все активно поработали, тем не менее, не обошлось и без конструктивных замечаний, которые, я уверен, вы будете учитывать в своей дальнейшей работе, — сказал Николай Любимов. — Будем продолжать тренировать наше правительство».

По словам губернатора, практика проведения обучающих семинаров и тренингов для работников региональных и муниципальных органов власти Рязанской области продолжится.

«Если чиновника не держать постоянно в тонусе, то он рано или поздно превратится в чинушу. Поэтому вместо расслабленного субботнего отдыха на диване мы организовали интенсивный тренинг по проектному управлению», — рассказал глава региона на своей странице «ВКонтакте».


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