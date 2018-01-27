В субботу, 27 января, завершился двухнедельный семинар для сотрудников рязанского правительства. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что в рамках обучения участники рассмотрели вопросы внедрения проектного подхода в государственном управлении.
«Сегодня все активно поработали, тем не менее, не обошлось и без конструктивных замечаний, которые, я уверен, вы будете учитывать в своей дальнейшей работе, — сказал Николай Любимов. — Будем продолжать тренировать наше правительство».
По словам губернатора, практика проведения обучающих семинаров и тренингов для работников региональных и муниципальных органов власти Рязанской области продолжится.
«Если чиновника не держать постоянно в тонусе, то он рано или поздно превратится в чинушу. Поэтому вместо расслабленного субботнего отдыха на диване мы организовали интенсивный тренинг по проектному управлению», — рассказал глава региона на своей