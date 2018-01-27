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14:31, 27 января 2018 1 577
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Автоинспекторы напомнили рязанским перевозчикам о дисциплине 1

Автоинспекторы напомнили рязанским перевозчикам о дисциплине

В четверг, 25 января, автоинспекторы провели рабочее совещание с перевозчиками региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Присутствующие обсудили дисциплину маршрутчиков, возможность повышения их квалификации, а также нарушение норм и законов со стороны водителей.

На совещании отметили, что с начала 2018 года в Рязани зафиксировали шесть аварий с маршрутками, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 16 человек.

Особое внимание автоинспекторы обратили на безопасность перевозок, техническое состояние микроавтобусов и режим труда водителей.


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