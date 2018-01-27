Американцы переснимут сериал «Зачарованные»

Американский сериал «Зачарованные» планируют переснять. Пилотную серию заказал канал CW, со ссылкой на издание Variety пишет газета «
Оригинальная лента состояла из восьми сезонов и выходила с 1998 по 2006 год. В ней снимались Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Шэннен Доэрти.
В новой версии «Зачарованных» события перенесут в настоящее время. Сюжет придумала создатель сериала «Девственница» Дженни Снайдер Урмен, она же выступит как один из исполнительных продюсеров.
Фото с Кинопоиска