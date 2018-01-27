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14:07, 27 января 2018 806
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Американцы переснимут сериал «Зачарованные»

Американцы переснимут сериал «Зачарованные»

Американский сериал «Зачарованные» планируют переснять. Пилотную серию заказал канал CW, со ссылкой на издание Variety пишет газета «Известия».

Оригинальная лента состояла из восьми сезонов и выходила с 1998 по 2006 год. В ней снимались Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Шэннен Доэрти.

В новой версии «Зачарованных» события перенесут в настоящее время. Сюжет придумала создатель сериала «Девственница» Дженни Снайдер Урмен, она же выступит как один из исполнительных продюсеров.

Фото с Кинопоиска


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