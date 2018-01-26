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17:45, 26 января 2018 430

«Зеленый сад» наградил участников экологической акции «Добрые крышечки»

«Зеленый сад» наградил участников экологической акции «Добрые крышечки»

Компания «Зеленый сад» наградила участников социально-экологической акции «Добрые крышечки». Мероприятие прошло в среду, 24 января, в библиотеке имени Горького.

«Добрые крышечки» — это совместный проект Экологического рязанского альянса и фонда помощи детям «ПроДетство». В его рамках рязанцы могут сдать пластиковые винтовые крышки от бутылок и других видов упаковки, которые ЭРА отправит на переработку.

«Это вносит вклад в избавление планеты от мусора — ведь каждая крышечка в природных условиях разлагается целых 450 лет — и позволяет заработать на вторсырье. Все вырученные таким образом деньги направляются на помощь детям-сиротам из интернатов и детских домов региона», — рассказал застройщик.

В акции участвовали школы, детские сады, организации и предприятия Рязани и области. Меньше чем за год их сотрудники и воспитанники собрали почти три тонны пластиковых крышек, за которые планируют выручить почти 50 тысяч рублей. «На эти деньги для детей из интернатов проводят профориентацию, устраивают встречи со специалистами, экскурсии на предприятия для знакомства с различными профессиями», — говорится в сообщении.

Лидером по итогам акции стала Рыбновская школа №2, ее учителя и ученики собрали 200 кг крышечек. Эта школа и еще пять учебных заведений, чей вклад в сбор крышечек оказался самым большим, получили от «Зеленого сада» полезные призы — микроскоп, фотоаппараты, жесткие диски, карты памяти. В свою очередь министерство природопользования области вручило самым активным участникам официальные благодарности.

Представитель «Зеленого сада» Николай Матросов отметил, что экология является одним из приоритетов в работе компании. «Это проявляется во всем, начиная от выбора экологичных стройматериалов и заканчивая созданием в Рязани новых парков. „Зеленый сад“ организовал первый в Рязани постоянно действующий пункт раздельного сбора мусора и внедряет такие пункты во всех вновь построенных домах. Компания является единственным в Рязани членом российского Совета по экологическому строительству и поддерживает многие эко-проекты, одним из которых как раз и стала акция „Добрые крышечки“», — прокомментировал он.

Акцию также продолжат в 2018 году.


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