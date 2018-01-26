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12:13, 26 января 2018 1 563
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В восьми магазинах Рязани пресекли незаконную продажу алкоголя 3

В восьми магазинах Рязани пресекли незаконную продажу алкоголя

В восьми магазинах Рязани пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За сутки в Рязани и семи районах области пресекли 16 нарушений и изъяли 158 литров спиртного.

В Рязани алкоголь незаконно продавали в восьми магазинах улицах поселок Мехзавода, Каширина, Семчинская, Октябрьская, Сельских Строителей, Предзаводская, Новоселов, на Касимовском шоссе и в одной торговой палатке на улице Есенина.

В области нарушения обнаружили в магазинах в деревне Ибредь Шиловского района, в Сасове и рабочем поселке Сараи, в деревне Баграмово Рыбновского района, в селе Княжое Кораблинского района и селе Огородниково Спасского района.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит крупный штраф.


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