В восьми магазинах Рязани пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила
За сутки в Рязани и семи районах области пресекли 16 нарушений и изъяли 158 литров спиртного.
В Рязани алкоголь незаконно продавали в восьми магазинах улицах поселок Мехзавода, Каширина, Семчинская, Октябрьская, Сельских Строителей, Предзаводская, Новоселов, на Касимовском шоссе и в одной торговой палатке на улице Есенина.
В области нарушения обнаружили в магазинах в деревне Ибредь Шиловского района, в Сасове и рабочем поселке Сараи, в деревне Баграмово Рыбновского района, в селе Княжое Кораблинского района и селе Огородниково Спасского района.
В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит крупный штраф.