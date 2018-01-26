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15:44, 26 января 2018 716
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В Шиловском районе осудили мужчину, напавшего на директора «Магнита»

В Шиловском районе осудили мужчину, напавшего на директора «Магнита»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Шиловском районе рассмотрели уголовное дело по обвинению мужчины, напавшего на директора «Магнита». Об этом сообщил сайт райсуда.

Случай произошел в ноябре 2017 года. Мужчина, находясь в магазине, взял с полки бутылку со спиртным и убрал себе в брюки. Директор требовала остановиться и вернуть похищенное, но злоумышленник, пытаясь вырваться, толкнул женщину «не менее трех раз в область плеч, чем причинил потерпевшей физическую боль». С похищенным он скрылся с места преступления, «распорядившись им по своему усмотрению».

Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело за драку, в которой он ударил знакомого несколько раз, «чем причинил последнему вред здоровью, который относится к степени тяжкого вреда».

Подсудимый полностью признал вину. Мужчину обвинили по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Ему назначили четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года.


© RZN.info

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