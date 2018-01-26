В Шилове электричка зацепила мужчину

В Шилове на платформе 306-й километр электричка Сасово-Рязань зацепила мужчину. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте в четверг, 25 января.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел ориентировочно в 16:30. «Мужчина, будучи пьяным, высунулся прямо под электричку, которая его зацепила», — сообщил источник.
Пострадавшего доставили в Шиловскую ЦРБ. В больнице RZN.info сообщили, что он получил травмы средней тяжести и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.