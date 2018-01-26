В Рязанской области мать троих детей осудили за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщила пресс-служба
Женщина фиктивно прописала себя и детей в зоне, за проживание в которой положены льготы и социальные выплаты. В результате с ноября 2012 по июнь 2017 года она получила около полумиллиона рублей.
Против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении пособия, компенсации и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).
Дело рассмотрели в особом порядке, поскольку обвиняемая пришла с повинной и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд также учел наличие у нее на иждивении трех малолетних дочерей.
В итоге женщину приговорили к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Решение пока не вступило в законную силу.