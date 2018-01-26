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15:44, 26 января 2018 838
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В Рязани подорожала колбаса и подешевели огурцы. Мониторинг цен

В Рязани подорожала колбаса и подешевели огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала полукопченая колбаса — на 3,2% (до 384,87 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Увеличилась также стоимость пшена — на 2,7% (до 25,57 рубля за килограмм) и картофеля — на 2,6% (до 19,56 рубля за килограмм).

Значительно подешевели за неделю огурцы — на 11,5% (до 141,88 рубля за килограмм) и рис— на 4,6% (до 95,4 за килограмм). Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,64 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • карамель — 196,2 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,13 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 59,38 рубля за литр;
  • печенье — 113,49 рубля за килограмм;
  • морковь — 18,15 рубля за килограмм;
  • творог — 223,92 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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