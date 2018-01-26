В Рязани подорожала колбаса и подешевели огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала полукопченая колбаса — на 3,2% (до 384,87 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Увеличилась также стоимость пшена — на 2,7% (до 25,57 рубля за килограмм) и картофеля — на 2,6% (до 19,56 рубля за килограмм).
Значительно подешевели за неделю огурцы — на 11,5% (до 141,88 рубля за килограмм) и рис— на 4,6% (до 95,4 за килограмм). Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,64 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- карамель — 196,2 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,13 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 59,38 рубля за литр;
- печенье — 113,49 рубля за килограмм;
- морковь — 18,15 рубля за килограмм;
- творог — 223,92 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.