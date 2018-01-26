В России впервые официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. Об этом молодожены сами рассказали в эфире телеканала «
По словам мужчин, они поженились 4 января в Копенгагене, где однополые браки легализованы. После этого они подали документы в московский МФЦ, где им поставили штампы в паспортах.
«Сотрудник оформил документы без лишних вопросов, не меняясь в лице, все это заняло пять минут», — отметили Стоцко и Войцеховский.
Позже депутат Виталий Милонов сообщил