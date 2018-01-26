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9:20, 26 января 2018 684
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В России впервые признали однополый брак — СМИ

В России впервые признали однополый брак — СМИ

В России впервые официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. Об этом молодожены сами рассказали в эфире телеканала «Дождь».

По словам мужчин, они поженились 4 января в Копенгагене, где однополые браки легализованы. После этого они подали документы в московский МФЦ, где им поставили штампы в паспортах.

«Сотрудник оформил документы без лишних вопросов, не меняясь в лице, все это заняло пять минут», — отметили Стоцко и Войцеховский.

Позже депутат Виталий Милонов сообщил RT, что разработает законопроект, запрещающий признание заключенных за рубежом однополых браков на территории России. Кроме того, на сайте МФЦ опровергли информацию об официальном заключении брака между мужчинами.


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