В понедельник на четырех улицах в Южном отключат электричество. Адреса

В понедельник, 29 января, на четырех улицах в Южном отключат электричество из-за ремонта воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Подачу электроэнергии приостановят с 9:30 до 15:00 в домах по следующим адресам:
- улица Кутузова, дома с №1 по №63 (нечетная сторона), с №2 по №44 (четная сторона);
- улица Щорса, дома №№ 2, 4, 6;
- улица Котовского, дома с №13 по №43 (нечетная сторона), с №2 по №22 (четная сторона);
- проезд Котовского, дома с №1 по №21 (нечетная сторона), №20 и №143.