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20:10, 26 января 2018 645
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В понедельник на четырех улицах в Южном отключат электричество. Адреса

В понедельник на четырех улицах в Южном отключат электричество. Адреса

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В понедельник, 29 января, на четырех улицах в Южном отключат электричество из-за ремонта воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Подачу электроэнергии приостановят с 9:30 до 15:00 в домах по следующим адресам:

  • улица Кутузова, дома с №1 по №63 (нечетная сторона), с №2 по №44 (четная сторона);
  • улица Щорса, дома №№ 2, 4, 6;
  • улица Котовского, дома с №13 по №43 (нечетная сторона), с №2 по №22 (четная сторона);
  • проезд Котовского, дома с №1 по №21 (нечетная сторона), №20 и №143.

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