В офисах Россельхозбанка стали доступны госуслуги

Россельхозбанк совместно с региональными Многофункциональными центрами реализует проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в своих точках продаж. Мероприятия проводятся в рамках развития системы качества обслуживания, рассказали в пресс-службе банка.
«Цель нового сервиса — комплексное решение задач клиентов в режиме „одного окна“, когда в офисе банка, наряду с традиционными банковскими продуктами и услугами, можно получить консультацию по налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами кадастровой палаты», — говорится в сообщении.
Проект уже реализовали в Волгоградском, Ростовском (Ростов-на-Дону, Элиста), Рязанском, Калужском, Ставропольском, Приморском, Читинском, Кабардино-Балкарском и Удмуртском филиалах РСХБ.
«Создание условий для комфортного обслуживания и экономии времени клиентов — приоритет Россельхозбанка. Новый сервис в первую очередь ориентирован на предпринимателей и позволяет без посредников, быстро, бесплатно или по минимальной цене пользоваться госуслугами. Наши клиенты — частные лица — получили преимущества при регистрации ипотечных сделок. Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг активно развиваются сегодня по всей стране, мы рады участвовать в этом процессе и делать эти услуги доступными именно там, где они нужны», — прокомментировал зампредседателя правления банка Оксана Лут.
Россельхозбанк планирует продолжать развитие и внедрение центров оказания услуг в региональной сети.