В Госдуму внесли законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа

В Госдуму внесли проект закона, который закрепляет крипторубль как платежное средство в России. В случае утверждения документа изменения внесут и в Гражданский Кодекс России, пишут «
«Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается в тексте законопроекта, крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.