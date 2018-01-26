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14:56, 26 января 2018 394
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В Госдуму внесли законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа

В Госдуму внесли законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа

В Госдуму внесли проект закона, который закрепляет крипторубль как платежное средство в России. В случае утверждения документа изменения внесут и в Гражданский Кодекс России, пишут «Известия».

«Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в тексте законопроекта, крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.


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