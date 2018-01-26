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21:37, 26 января 2018 346
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США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

Фото: Pixabay.com

США расширили санкции против России. Американские власти внесли в санкционные списки 21 гражданина РФ и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, передает «РИА Новости».

Еще по 12 фирмам уточнили объем экономических ограничений. Американский Минфин заявил, что решение является частью обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений».

Еще одной причиной расширения санкций назвали поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.


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