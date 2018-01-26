США расширили санкции против России. Американские власти внесли в санкционные списки 21 гражданина РФ и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, передает «
Еще по 12 фирмам уточнили объем экономических ограничений. Американский Минфин заявил, что решение является частью обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений».
Еще одной причиной расширения санкций назвали поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.