Рязанскому Радиоуниверситету присвоят имя Владимира Уткина

Радиоуниверситету присвоят имя рязанского конструктора космической техники Владимира Уткина. В четверг, 25 января, и.о. ректора вуза Михаил Чиркин передал губернатору Николаю Любимову документы о переименовании.
Глава региона эту инициативу поддержал. Как пояснил RZN.info Михаил Чиркин, решение о переименовании приняли на заседании учебного совета вуза.
«Решение по этому вопросу принимает Правительство России, а губернатор лишь может ходатайствовать об переименовании», — подчеркнул ректор.
Справка
Владимир Уткин — крупный ученый, генеральный конструктор ракет, ракет-носителей и космических аппаратов, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, действительный член академий наук России и Украины, Международной академии астронавтики, президент Российской академии космонавтики имени Циолковского (1997-2000), доктор технических наук, автор свыше 200 научных трудов.
Фото с сайта вуза