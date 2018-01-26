Рязанский ресторан стал номинантом на премию «Пальмовая ветвь»

Рязанский ресторан «Сикера» вошел в число 80 номинантов на премию «Пальмовая ветвь — Palme d’Or» ресторанного бизнеса. Информацию опубликовали на сайте организаторов конкурса.
Престижную международную награду присуждают лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус лучшего борются рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России.
На первом этапе эксперты Leaders Club Russia отбирают оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года. После этого из топ-80 экспертный совет выбирает финалистов, которые оценят в восьми номинациях.
Итоги подведут на торжественной церемонии «Пальмовая ветвь», которая пройдет 23 апреля. Проголосовать за рязанского участника можно на
Справка
«Сикера» — ресторан с русской кухней и интерактивным музеем русских напитков. Бар-музей создали для возрождения важных для культуры и быта традиционных русских напитков. Ресторан планирует «расширить кругозор гостей и открыть новые причины гордиться российским производством и традициями». Для гостей бара-музея также организуют экскурсии с дегустацией, во время которой они могут попробовать напитки собственного производства.