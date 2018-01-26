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17:58, 26 января 2018 513
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Рязанским льготникам бесплатно восстановят заблокированные транспортные карты

Рязанским льготникам бесплатно восстановят заблокированные транспортные карты

Рязанским льготникам бесплатно восстановят заблокированные транспортные карты. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что срок действия карт «Электронная Рязань» рассчитан на пять лет, поэтому к 1 мая все карты данного типа заблокируют.

Владельцам школьных и студенческих транспортных карт для их восстановления нужно написать заявление в школу, вуз или техникум по месту учебы. Новые карты льготники получат бесплатно.

Отмечается, что с 15 февраля перед пополнением карт «Электронная Рязань» нужно проверить срок ее действия на сайте «УмКА» в разделе «Пополнение транспортной карты».

Пополнять средства на заблокированную карту в отделах КВЦ, почте и банках автоматически невозможно.

Напомним, о блокировке транспортных карт «Электронная Рязань» сообщил оператор «УмКА»


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