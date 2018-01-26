Рязанским льготникам бесплатно восстановят заблокированные транспортные карты. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что срок действия карт «Электронная Рязань» рассчитан на пять лет, поэтому к 1 мая все карты данного типа заблокируют.
Владельцам школьных и студенческих транспортных карт для их восстановления нужно написать заявление в школу, вуз или техникум по месту учебы. Новые карты льготники получат бесплатно.
Отмечается, что с 15 февраля перед пополнением карт «Электронная Рязань» нужно проверить срок ее действия на
Пополнять средства на заблокированную карту в отделах КВЦ, почте и банках автоматически невозможно.
Напомним, о блокировке транспортных карт «Электронная Рязань»