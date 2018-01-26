Рязанцы пожаловались антимонопольщикам на три службы заказа такси

В пятницу, 26 января, Рязанский союз таксистов направил официальную жалобу в ФАС по поводу нарушений антимонопольного законодательства со стороны трех перевозчиков — «Яндекс.Такси», «Максим» и «Везет». Копию обращения организация выложила в своем
В заявлении она утверждает, что данные службы заказа незаконно ведут свою деятельность, так как не являются перевозчиками в Рязанской области. Также в своем обращении Рязанский союз таксистов сообщил о нарушении утвержденных правил перевозок пассажиров.
«70-80% заказов передаются автомобилям не имеющих разрешения на перевозку», — сказано в жалобе.
«Конкурируя между собой за привлечение пассажиров, СЗТ устанавливают тарифы ниже рентабельности как для перевозчика, так и для пассажиров», — отметили таксисты.
По мнению Рязанского союза таксистов, подобная деятельность не может обеспечить условия для рыночной конкуренции.