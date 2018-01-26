Рязанские полицейские «вычислили» серийного телефонного мошенника

Полицейские задержали серийного телефонного мошенника, обманувшего более десятка рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба
Злоумышленник звонил на случайные номера, представляясь близким родственником. Он сообщал, что попал в ДТП или совершил преступление и просил перевести деньги для «решения вопроса».
«Звонки зачастую совершаются в ночное время и пожилые люди, на которых попадал злоумышленник, в ряде случаев в порыве родственных чувств по указанию звонившего через банковскую систему переводят незнакомцу крупные сумму денег — от 20 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям может быть причастен 41-летний мужчина, ранее судимый за причинение вреда здоровью и незаконный оборот оружия.
«В настоящее время злоумышленник в Москве взят под стражу за причастность к разбойному нападению. Рязанские полицейские выехали в столицу, встретились с злоумышленником и задокументировали 11 мошенничеств, совершенных в отношении жителей Рязани во втором полугодии 2017 года. Суммарно рязанцы пострадали на 545 тысяч рублей», — сообщила полиция.
Злоумышленника подозревают в серии аналогичных преступлений, совершенных в отношении жителей соседних и отдаленных от Рязанской области регионов.
Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, ему грозит до пяти лет колонии.