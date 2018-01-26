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20:41, 26 января 2018 896
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Рязанские полицейские «вычислили» серийного телефонного мошенника 2

Рязанские полицейские «вычислили» серийного телефонного мошенника

Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали серийного телефонного мошенника, обманувшего более десятка рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник звонил на случайные номера, представляясь близким родственником. Он сообщал, что попал в ДТП или совершил преступление и просил перевести деньги для «решения вопроса».

«Звонки зачастую совершаются в ночное время и пожилые люди, на которых попадал злоумышленник, в ряде случаев в порыве родственных чувств по указанию звонившего через банковскую систему переводят незнакомцу крупные сумму денег — от 20 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям может быть причастен 41-летний мужчина, ранее судимый за причинение вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

«В настоящее время злоумышленник в Москве взят под стражу за причастность к разбойному нападению. Рязанские полицейские выехали в столицу, встретились с злоумышленником и задокументировали 11 мошенничеств, совершенных в отношении жителей Рязани во втором полугодии 2017 года. Суммарно рязанцы пострадали на 545 тысяч рублей», — сообщила полиция.

Злоумышленника подозревают в серии аналогичных преступлений, совершенных в отношении жителей соседних и отдаленных от Рязанской области регионов.

Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, ему грозит до пяти лет колонии.


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