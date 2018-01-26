Рязанцам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества»

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проводит конкурс «Лучшие практики наставничества», в котором могут принять участие рязанцы. Об этом сообщила
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 16 января по 1 февраля по пяти номинациям: «Наставничество на производстве» — практики наставничества, связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний и навыков, «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» — практики, направленные на поддержку начинающих и действующих предпринимателей в преодолении вызовов, постановке персональных и бизнес-целей, развитии бизнеса, «Наставничество в социальной сфере» — практики социально-педагогического, социально-психологического и иного, в том числе волонтерского, сопровождения, участниками которых являются граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, люди старшего поколения и другие группы граждан, «Наставничество в образовании и кружковом движении» — практики управления траекторией развития детей и подростков, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к поиску уникальных решений, «Дети учат детей» — практики наставничества, реализуемые в различных сферах детьми до 18 лет, в том числе практики наставничества, действующие в кружковом движении и онлайн-среде. Среди дополнительных персональных номинаций: Гран-при «Наставник Года» и «Руководитель предприятия — личный наставник».
Итоги конкруса «Лучшие практики наставничества» подведут в рамках первого всероссийского форума «Наставник-2018», направленного на развитие профессиональной среды наставничества, который пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах.