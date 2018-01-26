Рязань подписала соглашение с Москвой о сотрудничестве в сфере образования

Рязанское управление образования и департамент образования Москвы подписали соглашение. Об этом сообщил
С 23 по 25 января руководители и педагоги школ №№1228 и 1948 Москвы посетили рязанские образовательные учреждения для обмена опытом и «выстраивания профессионального взаимодействия между педагогическим сообществом городов».
За три дня делегация московских школ побывала в лицее №4, гимназии №5, детском саду №34.
На встречах обсудили вопросы развития образования и повышения качества образовательных услуг. Московские педагоги посетили Центр мониторинга и сопровождения образования, где им представили инновационные проекты методической поддержки повышения профессионализма педагогов, рассказали о муниципальной системе оценки качества образования, системе работы с интеллектуально одаренными детьми.
Также гости также посетили музей-усадьбу академика Павлова, областной театр кукол, технопарк «Кванториум «Дружба».