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8:56, 26 января 2018 857
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Рязань подписала соглашение с Москвой о сотрудничестве в сфере образования 2

Рязань подписала соглашение с Москвой о сотрудничестве в сфере образования

Фото: Администрация Рязани

Рязанское управление образования и департамент образования Москвы подписали соглашение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 23 по 25 января руководители и педагоги школ №№1228 и 1948 Москвы посетили рязанские образовательные учреждения для обмена опытом и «выстраивания профессионального взаимодействия между педагогическим сообществом городов».

За три дня делегация московских школ побывала в лицее №4, гимназии №5, детском саду №34.

На встречах обсудили вопросы развития образования и повышения качества образовательных услуг. Московские педагоги посетили Центр мониторинга и сопровождения образования, где им представили инновационные проекты методической поддержки повышения профессионализма педагогов, рассказали о муниципальной системе оценки качества образования, системе работы с интеллектуально одаренными детьми.

Также гости также посетили музей-усадьбу академика Павлова, областной театр кукол, технопарк «Кванториум «Дружба».


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