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17:32, 26 января 2018 544
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Руководитель рязанской фирмы предстанет перед судом за долги по зарплате

Руководитель рязанской фирмы предстанет перед судом за долги по зарплате

Фото: Pixabay.com

Руководитель рязанской фирмы предстанет перед судом за долги по зарплате. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установило, что с января по октябрь 2017 года руководитель компании-грузоперевозчика не платил зарплату и пособие трем работникам, задолжав им более 200 тысяч рублей.

«При этом на расчетных счетах организации имелись денежные средства, которые он тратил по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) направили в суд для рассмотрение.


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