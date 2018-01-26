Руководитель рязанской фирмы предстанет перед судом за долги по зарплате. Об этом сообщил
Следствием установило, что с января по октябрь 2017 года руководитель компании-грузоперевозчика не платил зарплату и пособие трем работникам, задолжав им более 200 тысяч рублей.
«При этом на расчетных счетах организации имелись денежные средства, которые он тратил по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) направили в суд для рассмотрение.