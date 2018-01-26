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17:10, 26 января 2018 801

Прошел очередной этап спартакиады ГК «Автоимпорт»

Прошел очередной этап спартакиады ГК «Автоимпорт»

«Автоимпорт» провел ряд соревнований среди сотрудников. Они прошли в рамках ежегодной пятой спартакиады по дартсу, шашкам, бильярду и волейболу.

«Спартакиады в „Автоимпорте“ — это уже традиция и хорошая привычка поддерживать и укреплять боевой дух», — отметили в пресс-службе группы компаний. В этом году в мероприятиях участвовали восемь команд от разных подразделений «Автоимпорта».

«Многие показали очень хорошие результаты спортивной подготовки, а главное — боевой дух в командном зачете. Болельщики также поддерживали свои команды», — отметили в компании.

Перед началом состязаний напутствия сотрудникам давал президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он напомнил, что «спорт — это жизнь и движение вперед».

По результатам спартакиады наградили команды, занявшие призовые места, а также сотрудников, показавших лучшие результаты в личных зачетах.

«А впереди еще много видов спорта и хорошего настроения!» — добавили в «Автоимпорте».


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