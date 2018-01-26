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9:10, 26 января 2018 1 069
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Появилось видео столкновения двух автомобилей около «Атрона»

Появилось видео столкновения двух автомобилей около «Атрона»

Появилось видео столкновения автомобилей Lada и Chevrolet около ТЦ «Атрон». Ролик опубликован на YouTube.

ДТП произошло вечером в четверг, 25 января. Оба автомобиля двигались по улице Введенская. Chevrolet поворачивал на улицу Ленина и столкнулся с Lada, которая ехала прямо.


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