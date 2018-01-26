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13:05, 26 января 2018 2 007
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Мэрия назначила дополнительную стипендию рязанским студентам. Список

Мэрия назначила дополнительную стипендию рязанским студентам. Список

Рязанская мэрия назначила стипендии 18 студентам. Распоряжение о назначении выплат официально опубликовали в четверг, 25 января.

По тысяче рублей в месяц c января по август будут получать два юноши и 16 девушек:

  • Маркина Полина «РГРТУ»;
  • Недельская Анастасия «РГРТУ»;
  • Ядова Анна «РГРТУ»;
  • Решетова Вера, «РГРТУ»;
  • Гаврилова Анастасия «РГУ»;
  • Рыбина Юлия «РГУ»;
  • Чуриков Владислав «РГУ»;
  • Шелуданова Елизавета «РГАТУ»;
  • Макарчева Дарья «РГАТУ»;
  • Гаврикова Елена «РГАТУ «;
  • Рыкова Евгения «Политех»;
  • Фоменко Мария «Политех»;
  • Ковылин Игорь «Политех»;
  • Явшец Анастасия «РязГМУ»;
  • Вишнякова Дарья «РязГМУ»;
  • Ларина Наталья «РязГМУ»;
  • Донская Юлия «РязГМУ»;
  • Плаксина Анастасия «Рязанский филиал МГИК».

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