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13:26, 26 января 2018 1 772
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Любимов пообещал помочь с ремонтом Рязанского института культуры

Любимов пообещал помочь с ремонтом Рязанского института культуры

Николай Любимов пообещал помочь с ремонтом Рязанского института культуры. В четверг, 25 января, глава региона заявил об этом в беседе со студентами.

Учащаяся Дарья Шандрова обратила внимание, что здание института 50-х годов постройки не ремонтировалось, а недавно у фасада осыпалась штукатурка. «Это неудобно не только нам, но и жителям города», — подчеркнула она.

Губернатор отметил, что уже обещал ректору института помочь с заявкой в министерство культуры и головной вуз. «Жаль, мы не можем финансировать ремонт учреждения, но на федеральном уровне сделаем все, чтобы этот вопрос решился», — заверил глава региона.

Напомним, в конце декабря у рязанского филиала МГИК посыпалась штукатурка, а тротуар вдоль здания оградили забором.

Фото с сайта института


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