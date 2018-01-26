Николай Любимов пообещал помочь с ремонтом Рязанского института культуры. В четверг, 25 января, глава региона заявил об этом в
Учащаяся Дарья Шандрова обратила внимание, что здание института 50-х годов постройки не ремонтировалось, а недавно у фасада осыпалась штукатурка. «Это неудобно не только нам, но и жителям города», — подчеркнула она.
Губернатор отметил, что уже обещал ректору института помочь с заявкой в министерство культуры и головной вуз. «Жаль, мы не можем финансировать ремонт учреждения, но на федеральном уровне сделаем все, чтобы этот вопрос решился», — заверил глава региона.
Напомним, в конце декабря у рязанского филиала МГИК
Фото с сайта института