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16:31, 26 января 2018 1 069

Компания «Ризур-строй» предложил создать для рязанцев арочные ангары

Компания «Ризур-строй» предложил создать для рязанцев арочные ангары

Компания «Ризур-строй» предложила создать для рязанцев арочные ангары. Как отметили в пресс-службе, конструкции можно использовать как производственный цех, склад, гараж, административное помещение, спортивный зал, мойку, торговый комплекс, рынок, животноводческие фермы или зернохранилище.

«Основным отличием бескаркасных арочных сооружений является отсутствие каркаса. В арочных конструкциях не требуются несущие опоры, балки. При возведении бескаркасных ангаров не нужен глубокий фундамент. Металлические профили изготавливаются прямо на месте строительной площадки», — говорится в сообщении.

По словам представителей «Ризур-строй», бескаркасный ангар не требует дальнейшей внутренней отделки арки, так как металлический лист имеет достаточную высокую износоустойчтвость и оптимальный внешний вид. Покрытие пола ангара при этом может быть различным: грунт, щебенка, асфальт, полимерные, наливные полы и любая существующая технология. Быстровозводимые ангары могут быть как утепленные, так и неутепленные, с остеклением и без него.

«Материал для строительства бескаркасных арочных ангаров отвечает всем современным требованиям и очень практичен. Внешний вид бескаркасного сооружения эстетичен. Существует возможность использования стального оцинкования или с полимерным покрытием (окрашивание). Цвет ангаров можно выбрать по желанию клиента», — добавили в пресс-службе.


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