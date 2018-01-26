Кафе «Вена» пригласило рязанцев послушать живую музыку

В Рязани появилось новое место, где каждую неделю можно послушать инструментальную музыку в живом исполнении. Кафе «Вена» находится в гостиничном комплексе «Старый город».
По пятницам и воскресеньям с 18:00 в заведении выступает пианист Валерий Захаров.
«Мы рады поделиться с нашими гостями магией, которая возникает, когда вы сидите за столиком у окна с видом на заснеженный город, пьете кофе, а рядом звучит пианино. Валерий Захаров — лауреат российских и международных музыкальных конкурсов. Мы приглашаем всех желающих познакомиться с его талантом и провести уютный вечер с друзьями или семьей», — сообщили в пресс-службе гостиничного комплекса.