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12:15, 26 января 2018 1 824

Кафе «Вена» пригласило рязанцев послушать живую музыку

Кафе «Вена» пригласило рязанцев послушать живую музыку

В Рязани появилось новое место, где каждую неделю можно послушать инструментальную музыку в живом исполнении. Кафе «Вена» находится в гостиничном комплексе «Старый город».

По пятницам и воскресеньям с 18:00 в заведении выступает пианист Валерий Захаров.

«Мы рады поделиться с нашими гостями магией, которая возникает, когда вы сидите за столиком у окна с видом на заснеженный город, пьете кофе, а рядом звучит пианино. Валерий Захаров — лауреат российских и международных музыкальных конкурсов. Мы приглашаем всех желающих познакомиться с его талантом и провести уютный вечер с друзьями или семьей», — сообщили в пресс-службе гостиничного комплекса.


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