Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:18, 26 января 2018 765
 0    0

Глава МЧС передал в Рязанскую область новую технику

Глава МЧС передал в Рязанскую область новую технику

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Глава МЧС Владимир Пучков в Рязанскую область новую технику. В пятницу, 26 января, он прилетел в пойму Оки у села Коростово в рамках рабочей поездки во Владимирскую и Рязанскую область.

Пучков вручил сотрудникам регионального МЧС сертификаты на три беспилотника, ключи от трех пожарных машин и двух квадроциклов.

Автоцистерны получат пожарные части Рязани. Квардроциклы, в свою очередь, поступят в распоряжение спецчасти №17. Коптеры будут использовать для поиска людей и осмотра водоемов.

Помимо этого глава МЧС вручил десяти рязанским сотрудникам медали «За предупреждение пожаров», «За пропаганду спасательного дела» и «За содружество во имя спасения». Губернатор области Николай Любимов в своей речи поблагодарил Пучкова за «постоянную заботу» о регионах и своевременную помощь.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
20:10, 26 января 2018
В понедельник на четырех улицах в Южном отключат электричество. Адреса
19:18, 26 января 2018
Глава МЧС передал в Рязанскую область новую технику
18:29, 26 января 2018
Водители рязанских маршруток ответили на обвинения в хамстве. Видео
16:37, 26 января 2018
Рязанцы могут купить абонементы на платные парковки с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн»
12:14, 25 января 2018
Комиссия по слушаниям одобрила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 859
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 633
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 395
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 38 646
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 259
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 27.01.2018
Архив голосований
Форум