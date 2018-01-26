Глава МЧС передал в Рязанскую область новую технику

Глава МЧС Владимир Пучков в Рязанскую область новую технику. В пятницу, 26 января, он прилетел в пойму Оки у села Коростово в рамках рабочей поездки во Владимирскую и Рязанскую область.
Пучков вручил сотрудникам регионального МЧС сертификаты на три беспилотника, ключи от трех пожарных машин и двух квадроциклов.
Автоцистерны получат пожарные части Рязани. Квардроциклы, в свою очередь, поступят в распоряжение спецчасти №17. Коптеры будут использовать для поиска людей и осмотра водоемов.
Помимо этого глава МЧС вручил десяти рязанским сотрудникам медали «За предупреждение пожаров», «За пропаганду спасательного дела» и «За содружество во имя спасения». Губернатор области Николай Любимов в своей речи поблагодарил Пучкова за «постоянную заботу» о регионах и своевременную помощь.