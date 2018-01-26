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12:06, 26 января 2018 3 179

ГК «Единство» объявила старт продаж построенных квартир в жилом комплексе «Красная горка»

ГК «Единство» объявила старт продаж построенных квартир в жилом комплексе «Красная горка»

Группа компаний «Единство» объявила старт продаж готовых квартир в жилом комплексе «Красная горка» по адресу улица Преображенская, дома №5 и 6.

По словам застройщика, это уникальный для Рязани проект малоэтажного строительства, в котором таунхаусы соседствуют со смарт-квартирами. В двух домах 70 смарт-квартир, при этом высота застройки не превышает трех этажей.

«Закрытая территория и система видеонаблюдения с контролем доступа, управляемая через смартфон, обеспечивают безопасность по всему периметру комплекса. Комфортную среду для проживания дополняет парковка для жителей, свой детский городок, прогулочная зона и волейбольно-баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Здесь можно наслаждаться чистым воздухом, впечатляющими видами, покоем и уединением», — говорится в сообщении группы компаний.

Застройщик добавил, что удобство жизни в доме также обеспечивают дизайнерская отделка подъездов, индивидуальная система отопления и экологичные стройматериалы.

«Панорамное остекление квартир дарит вид на пойму Оки и близлежащие озера. Смарт-планировки, где каждый метр функционален за счет продуманного зонирования площади в сочетании системой теплых полов и ip-домофонов, это уже готовые решения в отделке квартир. Все эти опции бизнес-класса покупатели получают по доступной цене», — отмечается в пресс-релизе.

Рязанцам предложили записаться на экскурсию и ознакомиться с квартирами в ЖК «Красная горка». Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 900-700.

Застройщик ООО «Центр». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство № 62-29-233-2017 от «08» декабря 2017 года; Проектная декларация опубликована на сайте center-edinstvo62.ru. Строительный адрес: Рязань, улица Преображенская, дома №5 и 6.


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