ГК «Единство» объявила старт продаж построенных квартир в жилом комплексе «Красная горка»

По словам застройщика, это уникальный для Рязани проект малоэтажного строительства, в котором таунхаусы соседствуют со смарт-квартирами. В двух домах 70 смарт-квартир, при этом высота застройки не превышает трех этажей.
«Закрытая территория и система видеонаблюдения с контролем доступа, управляемая через смартфон, обеспечивают безопасность по всему периметру комплекса. Комфортную среду для проживания дополняет парковка для жителей, свой детский городок, прогулочная зона и волейбольно-баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Здесь можно наслаждаться чистым воздухом, впечатляющими видами, покоем и уединением», — говорится в сообщении группы компаний.
Застройщик добавил, что удобство жизни в доме также обеспечивают дизайнерская отделка подъездов, индивидуальная система отопления и экологичные стройматериалы.
«Панорамное остекление квартир дарит вид на пойму Оки и близлежащие озера. Смарт-планировки, где каждый метр функционален за счет продуманного зонирования площади в сочетании системой теплых полов и ip-домофонов, это уже готовые решения в отделке квартир. Все эти опции бизнес-класса покупатели получают по доступной цене», — отмечается в пресс-релизе.
Рязанцам предложили записаться на экскурсию и ознакомиться с квартирами в
Застройщик ООО «Центр». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство № 62-29-233-2017 от «08» декабря 2017 года; Проектная декларация опубликована на сайте center-edinstvo62.ru. Строительный адрес: Рязань, улица Преображенская, дома №5 и 6.