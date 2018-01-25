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14:06, 25 января 2018 1 945
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Житель Шилова получил срок за кражу запчастей трактора

Житель Шилова получил срок за кражу запчастей трактора

В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обокравшего несколько домов. Об этом сообщил сайт райсуда.

В августе 2017 года обвиняемый взломал замок на воротах территории «Агрохим-Шилово», незаконно проник на территорию, где с двух тракторов снял два генератора и две крышки центрифуги. С похищенным он скрылся с места происшествия, причинив потерпевшему ущерб на сумму 8 тыс 356 рублей.

В сентябре этого же года мужчина проник внутрь одного из домов, где украл автомобильный генератор, портативную газовую плиту и продукты питания. Возле дома он забрал алюминиевый чугунок, в хозпостройке похитил пять килограммов лома цветного металла. С похищенным мужчина скрылся, «распорядившись им по своему усмотрению». Ущерб составил 5 тыс 840 рублей.

Также злоумышленник похитил кухонную утварь из другого дома и скрылся с похищенным. Сумма составила 832 рубля.

Суд признал подсудимого виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и назначил ему два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.


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