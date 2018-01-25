Забег Татьян, императрица и трактор-робот. В Рязани отметили День студента

В четверг, 25 января, в Рязани отметили День студента. В этом году площадкой для массовых мероприятий стал Радиоуниверситет.
Глава региона Николай Любимов поздравил всех Татьян с именинами, а студентов с праздником. «День студента — это праздник молодежи, которая учится, стремиться к большему в жизни. Надеюсь, для вас он будет праздником всегда», — отметил он.
Губернатор пожелал студентам «получать пятерки и завершить учебу с красным дипломом». «Мы гордимся нашими университетами. Надеюсь, они помогут вам получить профессиональные знания и навыки, чтобы вы нашли свою профессию, путь в жизни», — подчеркнул Любимов.
Он вручил лучшим студентам рязанских вузов правительственные награды и пожелал успехов в учебе.
Старт празднику дала «Императрица Елизавета», которую к сцене привезли на роботизированном тракторе-погрузчике, после чего студенты запустили в небо «сессию» на воздушных шарах.
Традиционный забег Татьян, который прошел во дворе вуза, выиграла студентка рязанского филиала Московского университета МВД.