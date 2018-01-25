За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли более тысячи кубометров снега

За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли более 1200 кубометров снега. Об этом сообщил
В работах по вывозу снега с улиц Ленина, Радищева, Полонского, Свободы, Введенской, Гагарина, Спортивной, Николодворянской, Первомайского проспекта, Есенина, Голенчинского шоссе, Соборной, площадей Ленина и Мичурина использовали около 60 единиц техники.
На уборку выходили 11 самосвалов, 5 погрузчиков, 5 тракторов, 4 грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 22 пескоразбрасывателя. Для ручной уборки тротуаров и остановок к работам привлекли 80 рабочих.
Всего с начала сезона с рязанских улиц вывезли около 28 тыс кубометров снега.