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11:36, 25 января 2018 1 427
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За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли более тысячи кубометров снега

За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли более тысячи кубометров снега

За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли более 1200 кубометров снега. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В работах по вывозу снега с улиц Ленина, Радищева, Полонского, Свободы, Введенской, Гагарина, Спортивной, Николодворянской, Первомайского проспекта, Есенина, Голенчинского шоссе, Соборной, площадей Ленина и Мичурина использовали около 60 единиц техники.

На уборку выходили 11 самосвалов, 5 погрузчиков, 5 тракторов, 4 грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 22 пескоразбрасывателя. Для ручной уборки тротуаров и остановок к работам привлекли 80 рабочих.

Всего с начала сезона с рязанских улиц вывезли около 28 тыс кубометров снега.


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