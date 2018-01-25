В российских соцсетях появились группы, в которых подростков призывают поучаствовать в смертельной игре «Новый путь». Об этом пишут «
Подросткам, вступившим в такие сообщества, кураторы также дают задание, как и в игре «Синий кит», которая была популярна ранее.
По словам руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, также появились соответсвующие каналы в Telegram.
Сейчас решение о блокировке суицидального контента в сети на территории России принимает Роспотребнадзор. Затем Роскомнадзор включает эти данные в Единый реестр запрещенной информации.
«Только совместные согласованные действия всех заинтересованных органов и организаций, родителей и педагогов помогут решить проблему самоубийств детей и подростков», — прокомментировали изданию в службе.
Напомним, о «группах смерти»
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