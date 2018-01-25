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9:01, 25 января 2018 2 705
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В соцсетях появились новые «группы смерти» — СМИ

В соцсетях появились новые «группы смерти» — СМИ

В российских соцсетях появились группы, в которых подростков призывают поучаствовать в смертельной игре «Новый путь». Об этом пишут «Известия».

Подросткам, вступившим в такие сообщества, кураторы также дают задание, как и в игре «Синий кит», которая была популярна ранее.

По словам руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, также появились соответсвующие каналы в Telegram.

Сейчас решение о блокировке суицидального контента в сети на территории России принимает Роспотребнадзор. Затем Роскомнадзор включает эти данные в Единый реестр запрещенной информации.

«Только совместные согласованные действия всех заинтересованных органов и организаций, родителей и педагогов помогут решить проблему самоубийств детей и подростков», — прокомментировали изданию в службе.

Напомним, о «группах смерти» заговорили после самоубийств двух рязанских школьниц. После того, как родители девочек провели самостоятельное расследование, они обратились к журналистам. После серии сюжетов и публикаций в рязанских и федеральных газетах тема «групп смерти» вызвала большой общественный резонанс. Подозреваемому по одному из уголовных дел, администратору групп смерти Филиппу Будейкин (Лис) предъявлено обвинение по статье УК о доведении до самоубийства.

Позже Владмир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти».


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