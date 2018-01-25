В Рязани почтили память репрессированных казаков

В среду, 24 января, в Рязани почтили память казаков, ставших жертвами политических репрессий. Служба прошла в Екатерининском храме, сообщила
Панихиду совершил руководитель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Вячеслав Штанько. В храм приехали представители Донских казаков, Союза казаков-воинов и Центрального казачьего войска.
«Утраченные традиции и разрушенные связи поколений казаков сейчас возрождаются. А молитва о собратьях и предшественниках, пострадавших в годы репрессий ХХ века, стала для казаков еще одним важным свидетельством верности выбранного ими пути», — говорится в сообщении.
Фото с сайта Рязанской епархии