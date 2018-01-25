В четверг, 25 января, глава региона Николай Любимов на встрече со студентами прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Рязани.
По его словам, сейчас ведется финансовое оздоровление Автоколонны №1310 и Управления рязанского троллейбуса. «После этой процедуры мы будем приобретать новый транспорт в лизинг. Пока мы попросили помощи у Москвы. Пришедший транспорт из столицы комфортнее, чем тот, который ходил по улицам Рязани», — отметил губернатор.
Он также добавил, что в городе много маршруток, которые дублируют друг друга. «Маршруток много лишних, это точно. Однажды проезжал по Первомайскому проспекту и увидел 14 маршруток, которые ехали в одну сторону, они просто дублируют друг друга. Вечером их нет, в часы пик они полные. Из-за этого и страдает муниципальный транспорт. Мы должны здесь менять очень многое», — заявил Любимов.