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17:43, 25 января 2018 2 136
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В Радиоуниверситете Любимову показали беспилотники и андроид-робота. Фото

В Радиоуниверситете Любимову показали беспилотники и андроид-робота. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 25 января, Николай Любимов посетил бизнес-инкубатор Рязанского радиоуниверситета. Экскурсию для губернатора провел и.о. ректора вуза Михаил Чиркин.

Глава региона осмотрел цех конструкторского бюро «Аврора», который занимается разработкой роботов-беспилотников, а также лабораторию вакуумной и андроид-техники, цех проектирования космических аппаратов.

Любимов также ознакомился с адроид-роботом, полностью повторяющим движения за человеком. «Перспективы развития видны за 15 минут экскурсии, — отметил губернатор. — Область не может стать аутсайдером цифровой экономики, поэтому ей нужно активно заниматься».

Кроме того, политик рассказал, что на базе рязанского училища связи появится инновационно-технологических центр для студентов и выпускников вузов. «Там наши инженеры смогут найти себе рабочее место, реализовать свой стартап, заработать деньги. За этим центром будущее. Нам нужно привлекать умных и профессиональных ребят, чтобы они оставались в регионе и создавали имидж Рязанской области», — подчеркнул губернатор.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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