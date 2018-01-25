В Радиоуниверситете Любимову показали беспилотники и андроид-робота. Фото

В четверг, 25 января, Николай Любимов посетил бизнес-инкубатор Рязанского радиоуниверситета. Экскурсию для губернатора провел и.о. ректора вуза Михаил Чиркин.
Глава региона осмотрел цех конструкторского бюро «Аврора», который занимается разработкой роботов-беспилотников, а также лабораторию вакуумной и андроид-техники, цех проектирования космических аппаратов.
Любимов также ознакомился с адроид-роботом, полностью повторяющим движения за человеком. «Перспективы развития видны за 15 минут экскурсии, — отметил губернатор. — Область не может стать аутсайдером цифровой экономики, поэтому ей нужно активно заниматься».
Кроме того, политик рассказал, что на базе рязанского училища связи появится инновационно-технологических центр для студентов и выпускников вузов. «Там наши инженеры смогут найти себе рабочее место, реализовать свой стартап, заработать деньги. За этим центром будущее. Нам нужно привлекать умных и профессиональных ребят, чтобы они оставались в регионе и создавали имидж Рязанской области», — подчеркнул губернатор.