У московского банка «Стар Альянс» отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщил сайт регулятора.
Лицензию отозвали с 25 января.
Решение связано с неисполнением требований законодательства России и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность и неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении регулятора.
В банке назначили временную администрацию, полномочия кредитной организации приостановили.
Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 января занимал 536-е место в банковской системе России.