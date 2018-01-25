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13:53, 25 января 2018 915
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Танцоров пригласили на четвертый рязанский фестиваль «Репутация»

Танцоров пригласили на четвертый рязанский фестиваль «Репутация»

В Рязани пройдет четвертый танцевальный фестиваль «Репутация». Его участники выйдут на сцену драмтеатра 24 и 25 февраля, сообщили организаторы.

«В 2015 году фестиваль проводился всего один день и собрал около 700 участников. В 2018 году свое участие еще за несколько месяцев до начала подтвердили более 1 500 участников из 30 регионов России», — говорится в сообщении.

Известно, что в Рязань приедут танцоры из Москвы, Ступина, Луховиц, Ярославля, Подольска, Орла, Воронежа, Пензы, Энгельса, Саратова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Шахты, Тулы и других городов. Они представят зрителям современные и уличные стили: Hip Hop, Break dance, Jazz-Funk, Lady Style. Танцоры будут соревноваться как в командных, так и в индивидуальных номинациях.

Билеты на «Репутацию» можно купить в кассах филармонии, МКЦ, театра кукол, ДС «Олимпийский», а также на стойках kassy.ru, расположенных в «Премьере», «Виктории Плазе», и «Глобусе».


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