Студенты медуниверситета в свой праздник устроили флешмоб на площади Победы. Фото и видео

На площади Победы в четверг, 25 января, прошел флешмоб в честь Дня российского студенчества. Организаторами мероприятия выступили активисты из Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова.
Под композицию «Время, вперед!» учащиеся из разных стран с флагами государств выстроились в круг перед зданием МКЦ.
После флешмоба администрация вуза наградила лучших студентов за активное участие общественной и спортивной жизни университета. Также присутствующих поздравили замминистра физкультуры и спорта Павел Симаков и проректор по лечебной и воспитательной работе РязГМУ Галина Артемьева.
Они пожелали будущим врачам в полной мере насладиться временем студенчества и хорошо отметить Татьянин день.