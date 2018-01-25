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14:05, 25 января 2018 3 043
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Студенты медуниверситета в свой праздник устроили флешмоб на площади Победы. Фото и видео

Студенты медуниверситета в свой праздник устроили флешмоб на площади Победы. Фото и видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На площади Победы в четверг, 25 января, прошел флешмоб в честь Дня российского студенчества. Организаторами мероприятия выступили активисты из Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова.

Под композицию «Время, вперед!» учащиеся из разных стран с флагами государств выстроились в круг перед зданием МКЦ.

После флешмоба администрация вуза наградила лучших студентов за активное участие общественной и спортивной жизни университета. Также присутствующих поздравили замминистра физкультуры и спорта Павел Симаков и проректор по лечебной и воспитательной работе РязГМУ Галина Артемьева.

Они пожелали будущим врачам в полной мере насладиться временем студенчества и хорошо отметить Татьянин день.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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