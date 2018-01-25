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12:56, 25 января 2018 1 208
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Строительство школы искусств в Недостоеве начнется в 2018 году

Строительство школы искусств в Недостоеве начнется в 2018 году

Строительство школы искусств в Недостоеве начнется в 2018 году. Об этом заявил глава города Владислав Фролов в четверг, 25 января.

На заседании гордумы депутаты утвердили изменения в правила землепользования и застройки на улице Сельских строителей напротив дома №3/1. Участок под будущую школу искусств перевели из зоны многоэтажной застройки в общественно-жилую.

Новое трехэтажное здание с шумоизоляцией от ближайших домов будет рассчитано на 500 учащихся и 70 преподавателей. В новой школе появится концертный зал и художественная студия. Здание оборудуют пандусами и лифтами для маломобильных групп.

Ранее аналогичные изменения внесли в Генплан города.

«Школа искусств в районе необходима. Средства на нее уже выделили, строительство планируется в этом году», — заключил Фролов.


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