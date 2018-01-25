Создание сквера в Дягилеве вынесли на слушания

Создание сквера в Дягилеве вынесли на обсуждение. В четверг, 25 января, городская дума назначила публичные слушания по изменению в Генпалн.
Участок между домами №5 и 21 планируют перевести из зоны застройки многоэтажками в зону городских парков, скверов, бульваров. Сейчас территория свободна от застройки и представляет из себя свободную площадку.
Слушания пройдут 5 марта в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28), начало в 18 часов. Предложения по проекту будут до этого дня принимать в кабинете №212 административного здания на Введенской, 107. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по поправкам примет дума с учетом результатов слушаний.