Следственный комитет проверит информацию о смерти женщины, не дождавшейся госпитализации в ОКБ

Следственный комитет проверит информацию о смерти женщины, не дождавшейся госпитализации в рязанскую ОКБ. Об этом сообщил
«По размещенной в сети Интернет информации о несвоевременной госпитализации рязанки с сердечным приступом, в результате чего последняя скончалась в ночь на 3 января 2018 года в областной клинической больнице, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Следователи дадут правовую оценку действиям медработников. Проверят, насколько своевременно они действовали, оказали ли они всю необходимую помощь в соответствии со стандартами.
По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.