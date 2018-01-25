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12:24, 25 января 2018 1 377
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Скопинка, убившая собутыльника топором на своем Дне рождения, получила срок

Скопинка, убившая собутыльника топором на своем Дне рождения, получила срок

Скопинка, убившая собутыльника топором на своем Дне рождения, получила восемь лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Убийство произошло в августе 2017 года. Подсудимая вместе с жертвой распивали алкоголь, отмечая День рождения женщины. Собутыльники поссорились, именинница схватила топор и нанесла его лезвием несколько ударов по голове потерпевшего.

Полагая, что мужчина умер, убийца вызвала полицию. Но потерпевший еще подавал признаки жизни, его доставили в реанимацию, где он через несколько дней скончался от полученных травм.

На суде женщина полностью признала свою вину в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ее приговорили к восьми когда колонии общего режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.


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