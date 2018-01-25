Скопинка, убившая собутыльника топором на своем Дне рождения, получила срок

Скопинка,
Убийство произошло в августе 2017 года. Подсудимая вместе с жертвой распивали алкоголь, отмечая День рождения женщины. Собутыльники поссорились, именинница схватила топор и нанесла его лезвием несколько ударов по голове потерпевшего.
Полагая, что мужчина умер, убийца вызвала полицию. Но потерпевший еще подавал признаки жизни, его доставили в реанимацию, где он через несколько дней скончался от полученных травм.
На суде женщина полностью признала свою вину в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ее приговорили к восьми когда колонии общего режима.
Решение суда пока не вступило в законную силу.