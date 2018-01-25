Рязанцы заплатили более 19 миллионов рублей по долгам за газ

В среду, 24 января, рязанские приставы посетили должников, которые не платят за газ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Рейд прошел совместно с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Всего за 2017 год с рязанцев взыскали более 19 млн рублей по долгам за газ. Имущество 519 рязанцев арестовали на общую сумму около семи млн рублей.
Как отмечают приставы, арест имущества побуждает должников погасить задолженность.
Также активно применяются, такие меры как обращение взыскания денег должников, которые находятся в банке или другой кредитной организации, ограничение на право выезда за пределы России, запрет регистрации имущества, направление копий исполнительных документов на работ или в центр по выплате пенсий для удержания зарплат или пенсий.