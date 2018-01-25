Рязанцу грозит пожизненный срок за «закладку» синтетики

В Рязани задержали закладчика «синтектики». Об этом сообщила
При мониторинге в интернете полицейские обнаружили «интернет-активность, характерную для попытки организовать бесконтактный сбыт наркотиков». 36-летнего рязанца задержали когда он подошел к первому импровизированному тайнику.
Во время досмотра у мужчины нашли самодельный контейнер с порошком. Затем в автомобиле, на котором приехал злоумышленник, обнаружили пакет с несколькими десятками аналогичных контейнеров.
Позже в кладовке у квартиры, где жил задержанный, оперативники нашли пакет с нерасфасованным порошкообразным веществом. Всего у мужчины хранилось 344 грамма сильнодействующей «синтетики».
Сейчас полиция устанавливает все звенья цепи распространения наркотиков.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 5 по статье 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 20-ти лет до пожизненного срока.