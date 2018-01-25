Рязань продолжила сотрудничество с создателями бренда города

В четверг, 25 января, губернатор Николай Любимов рассказал, что регион продолжает сотрудничество с создателями бренда Рязани. «Ребята сделали, не просто букву „р“. В брендбуке было огромное количество орнаментов, слоганов, которые мы активно используем», — отметил он.
По словам главы региона, создатели работали на энтузиазме, не получая за это денег. «Сейчас мы должны выйти на более широкий виток обсуждения бренда. Мне лично нравится, что они сделали. И купола мне тоже понравились, но подобным логотипом можно охарактеризовать любой город», — пояснил губернатор.
Он добавил, что в Сочи на экономическом форуме будут использоваться видеоролики создателей бренда Рязани. «Мы пользуемся их разработками сейчас и будем пользоваться дальше», — заключил Любимов.