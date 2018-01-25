«Русская кожа» вошла в сотню лучших российских предприятий по версии ТПП

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России стартовала специальная акция «
На подготовительном этапе акции в адрес Торгово-промышленной палаты поступило 465 заявок на участие. Компетентные эксперты выбрали ровно сто конкурсантов, среди которых успешно работающая в Рязани Группа компаний «Русская кожа» (входит в ФПК «
Проект рассчитан на год, итоги акции подведут в декабре. Как сообщили в пресс-службе ГК «Русская кожа», «важнейшими целями участия в столь авторитетном конкурсе для предприятия являются эффективное продвижение продукции и поиск новых рынков сбыта».