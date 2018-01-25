Ремонт рязанской ОКБ завершат к сентябрю

Ремонт рязанской ОКБ завершится к сентябрю этого года. Об этом сообщил
Как отметил главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, осталось отремонтировать четыре этажа на первом блоке больницы.
Реконструкция в некоторых отделениях уже завершилась. Одним из самых проблемных является отделение ревматологии, неврологии, профпатологии и пульмонологии.
Капитальный ремонт планируют завершить к 31 августа.
По словам Хубезова, уже сейчас в некоторых отделениях можно увидеть, как будут выглядеть помещения после ремонта.
«Прежде всего, специальные панели, которые позволяют достаточно интенсивно и агрессивными средствами обрабатывать их, чтобы никакая патогенная флора и инфекция не присоединялась. Это, безусловно, потолок навесной, где проходят основные сейчас коммуникации, прежде всего электроснабжение, которое в нужный момент всегда под рукой и обеспечивает доступ к любым электросетям», — сказал главврач Рязанской ОКБ.
На время ремонта сотрудников и больных переведут в уже отремонтированные блоки.
Кроме того, в больнице планируют обновить мебель, мягкий инвентарь — подушки, матрасы. Также там появится новая высокотехнологическая операционная.
Ранее сообщалось, что на капремонт Рязанской ОКБ