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11:58, 25 января 2018 1 071
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Ремонт рязанской ОКБ завершат к сентябрю

Ремонт рязанской ОКБ завершат к сентябрю

Ремонт рязанской ОКБ завершится к сентябрю этого года. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Как отметил главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, осталось отремонтировать четыре этажа на первом блоке больницы.

Реконструкция в некоторых отделениях уже завершилась. Одним из самых проблемных является отделение ревматологии, неврологии, профпатологии и пульмонологии.

Капитальный ремонт планируют завершить к 31 августа.

По словам Хубезова, уже сейчас в некоторых отделениях можно увидеть, как будут выглядеть помещения после ремонта.

«Прежде всего, специальные панели, которые позволяют достаточно интенсивно и агрессивными средствами обрабатывать их, чтобы никакая патогенная флора и инфекция не присоединялась. Это, безусловно, потолок навесной, где проходят основные сейчас коммуникации, прежде всего электроснабжение, которое в нужный момент всегда под рукой и обеспечивает доступ к любым электросетям», — сказал главврач Рязанской ОКБ.

На время ремонта сотрудников и больных переведут в уже отремонтированные блоки.

Кроме того, в больнице планируют обновить мебель, мягкий инвентарь — подушки, матрасы. Также там появится новая высокотехнологическая операционная.

Ранее сообщалось, что на капремонт Рязанской ОКБ выделят 57 миллионов рублей из президентского фонда России.


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