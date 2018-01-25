Автомобиль автоинспекторов, попавший в ДТП на Московском шоссе, не нарушал ПДД. Об этом RZN.info в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«Иномарка не пропустила экипаж дорожно-постовой службы, несмотря на спецсигналы», — отметили в сообщении.
По предварительной информации, 65-летний рязанец, находясь за рулем Hyundai Accent ехал по Московскому шоссе и не предоставил имущество проезда автомобилю ДПС, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.
Машины в результате столкновения получили несерьезные механические повреждения. По данному факту проводится проверка.
Напомним, видео с ДТП