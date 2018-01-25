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15:03, 25 января 2018 2 379
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Попавший в аварию автомобиль ДПС ехал по правилам — ГИБДД

Попавший в аварию автомобиль ДПС ехал по правилам — ГИБДД

Автомобиль автоинспекторов, попавший в ДТП на Московском шоссе, не нарушал ПДД. Об этом RZN.info в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Иномарка не пропустила экипаж дорожно-постовой службы, несмотря на спецсигналы», — отметили в сообщении.

По предварительной информации, 65-летний рязанец, находясь за рулем Hyundai Accent ехал по Московскому шоссе и не предоставил имущество проезда автомобилю ДПС, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Машины в результате столкновения получили несерьезные механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, видео с ДТП опубликовали на Youtube.


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